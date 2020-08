Covid: 33 nuovi casi in Sicilia

Sono 33 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

Attualmente ci sono 980 positivi di cui 59 ricoverati in ospedale (+6), 10 in terapia intensiva (come ieri) e 911 in isolamento domiciliare. I guariti sono 2.858. Rimane fermo il dato dei decessi: 286.

A Catania si registrano 12 nuovi positivi, a Palermo 8 (tre sono i migranti di Lampedusa), a Messina e Trapani 4, a Ragusa 3 e Siracusa 2.