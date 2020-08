Gioiosa Marea: rifiuti abbandonati in spiaggia, controlli e multe

Questa mattina la Polizia Municipale di Gioiosa Marea ha eseguito dei controlli volti a contrastare l’abbandono di rifiuti, domestici e non, sulle spiagge del territorio di competenza. I Vigili hanno esaminato il contenuto dei sacchi abbandonati, procedendo successivamente all’ identificazione dei responsabili che verranno sanzionati secondo la normativa vigente. L’Amministrazione rammenta, pertanto, che l’abbandono di rifiuti, sia in strada che in spiaggia, è un reato punibile con ammenda fino a 3000 euro, oltre che una dimostrazione di inciviltà e mancanza di rispetto per il territorio.