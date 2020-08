Test sierologici per docenti e personale scolastico della Provincia di Messina: le modalità

Parte la campagna dei test sierologici, su base volontaria, rivolta al personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nel territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. I test potranno essere svolti:

– Tramite dei Medici di Medicina Generale di ogni singolo assistito, previo contatto telefonico con il proprio medico di fiducia per programmare l’accesso in ambulatorio su prenotazione;

– Presso gli ambulatori dedicati del Dipartimento di Prevenzione attivati per lo scopo in ogni singolo Distretto Sanitario, a cura del personale medico di questa ASP.

Per la città di Messina sarà aperto, dal 27 agosto fino al 14 settembre – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – un ambulatorio, appositamente destinato ai test sierologici, presso il Palazzo Satellite, piano terra, a Piazza della Repubblica (Piazza Stazione).