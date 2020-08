Coronavirus: 50 nuovi contagi in Sicilia

Sono 50 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: ben 17 in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

Attualmente ci sono1.019 positivi di cui 62 ricoverati in ospedale (+3), 10 in terapia intensiva e 947 in isolamento domiciliare. I guariti rimangono fermi a 2.869 (+11). Rimane fermo il dato dei decessi: 286.

Da sottolineare, però, il nuovo record di tamponi effettuati nell’Isola: 4072.

Per quanto riguarda le province, a Palermo si registrano 17 nuovi positivi. Altri 16 a Catania, 7 di questi sono provenienti da paesi esteri, 7 a Messina, di questi cinque sono tornati dalla Sardegna, 3 a Ragusa, di questi due di ritorno da Malta e 7 a Siracusa.