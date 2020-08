Lesionato il parabrezza dell’Opel di Viviana: Gioele si è ferito alla testa?

Una svolta nel caso della mote di Viviana Parisi e del figlio. Gioele potrebbe aver infatti subìto un trauma cranico sbattendo la testa nel parabrezza anteriore dell’Opel Corsa, nell’impatto tra l’auto, condotta dalla dj 43enne, e il furgone della ditta autostradale. Il vetro dell’autovettura risulta, secondo l’indiscrezione da ambienti della polizia scientifica, lesionato nella parte lato passeggero.

Secondo i risultati dell’autopsia, la donna, trovata morta ai piedi di un traliccio situato in un bosco adiacente alla galleria dove è avvenuto l’incidente, non aveva ferite sulla testa. Potrebbe essere stato Gioele, quindi, ad aver battuto la testa, dopo aver fatto un balzo dal seggiolino, che non era assicurato al sedile. Le foto dei primi rilievi, infatti, hanno evidenziato che seggiolino era caduto fra il sedile posteriore e quello anteriore, mentre il bambino, secondo quanto ricostruito, non aveva allacciata la cintura di sicurezza.

“Se si verifica un incidente e il bambino non è legato al seggiolino, può accadere di tutto” spiega Piero Volpi, primario ortopedico all’Humanitas di Milano: “Gli effetti del trauma che può subire un bambino di quattro anni sono tanti e dipendono da due fattori: la posizione del corpo al momento dell’impatto e dalla forza cinetica del trauma stesso che dipende dall’entità del tamponamento e dalla velocità dell’auto al momento dell’incidente”.