Lipari: familiari e amici di Lorenza occupano l’Ospedale

Familiari e amici di Lorenza Famularo, la giovane di 22 anni morta nell’ospedale di Lipari, nella notte tra domenica e lunedì scorsi per cause ancora in fase di accertamento, hanno deciso di “occupare” simbolicamente l’ingresso dell’ospedale di Lipari per chiedere all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci una visita nell’isola.

I funerali della giovane sono stati celebrati questa mattina nella chiesa di Santa Croce, in contrada Pianoconte.

Per la morte della giovane, a seguito della denuncia ai carabinieri da parte dei genitori, è scattata una inchiesta della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre l’Asp di Messina ha già avviato un’indagine con una commissione interna e sospeso un infermiere dell’ospedale.

Anche il servizio “ispezioni e vigilanza” dell’Assessorato regionale alla Salute ha aperto un fascicolo ispettivo, chiedendo entro dieci giorni una relazione sull’assistenza prestata alla paziente dal personale sanitario.