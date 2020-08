Sant’Agata ferma a 14 positivi, Mancuso: “non abbassiamo la guardia”

“A Sant’Agata torna un certo ottimismo perché la situazione del Covid-19 sembra sotto controllo e tutte le operazioni di isolamento precauzionale di soggetti venuti a contatto con Covid positivi sono andate a buon fine”. Lo scrive il sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso comunicando che, dagli ultimi dati resi ufficiali dal Dipartimento di prevenzione, non si registrano in paese nuovi casi di positività, per cui il numero resta circoscritto a 14 unità, ancora asintomatiche. Il plauso del primo cittadino va agli operatori commerciali che “hanno continuato la loro attività attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni e provvedendo alla regolare sanificazione dei negozi, garantendo ai clienti tutte le garanzie necessarie a loro tutela”.

“Il servizio USCA – prosegue il sindaco – continua incessantemente l’esecuzione dei tamponi ai soggetti a rischio potenziale e in quarantena, per cui nei prossimi giorni sarà completato lo screening su tutta la popolazione sensibile, nella speranza che non si registrino nuove positività e che gli attuali positivi possano definitivamente negativizzarsi”.

Tuttavia, sottolinea Mancuso, non bisogna abbassare la guardia: “E’ il caso di richiamare ancora una volta l’attenzione di tutti i cittadini ad una stretta osservanza delle disposizioni per favorire l’uscita dall’emergenza ed evitare recrudescenze della diffusione del coronavirus. Si chiede pertanto un ulteriore sforzo di attenzione e di responsabilità , modificando gli stili di vita, acquisendo la consapevolezza che con questo problema dovremo convivere ancora per un certo tempo”.