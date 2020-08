Turismo sostenibile: quali le opportunità per il futuro dei Nebrodi? Domani il seminario

Con il seminario dedicato al turismo sostenibile, in programma il 28 agosto, con inizio alle 9.30 in collegamento dalla sede del Parco dei Nebrodi, l’Ente rilancia una tematica di tutto interesse per il territorio. Opportunità concrete, di pari passo con una adeguata programmazione: il programma della giornata prevede il saluto di Bruno Mancuso- Sindaco di Sant’Agata di Militello, con l’introduzione affidata a Domenico Barbuzza, Presidente dell’Ente Parco dei Nebrodi. Relatori Rosario Schicchi,- Università di Palermo, Chiara Parisi- Ente Parco dell’Aspromonte, Michele Limosani- Università di Messina e gli interventi programmati di Stefano Cataldo,Porto Turistico di Capo d’Orlando, Maria D’Amico,Vicepresidente dell’Associazione Nebrodi Outdoor, Giancarlo Paparone, Vicepresidente Associazione Strada dei Sapori, Salvatore Granata, Legambiente e Santi Gentile, UNPLI Messina. Le conclusioni saranno a cura del Presidente di Federparchi Gianpiero Sammuri. La giornata si concluderà con una riunione del Coordinamento regionale della Federazione dei Parchi.

Per il Presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza “la giornata vedrà il Parco capofila di iniziative dedicate alla sostenibilità. Occorre riportare il Parco dei Nebrodi al centro della programmazione e far ripartire il coordinamento siciliano della Federazione italiana Parchi e riserve”. Nella considerazione dei protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza COVID, sarà possibile seguire l’evento collegandosi sul sito del Parco dei Nebrodi: in home page www.parcodeinebrodi.itle istruzioni per accedere al live streaming.