C.d’Orlando: Gemmellaro e Sanfilippo interrogano sul rendiconto di gestione 2019

“Come mai la Giunta comunale non ha ancora provveduto all’adozione del rendiconto di gestione 2019?” è questo il quesito all’oggetto di una interrogazione urgente presentata, al sindaco e al presidente del consiglio di Capo d’Orlando, dal consigliere di minoranza Gaetano Gemmellaro e dall’indipendente Gaetano Sanfilippo.

Nel documento i consiglieri ricordano all’amministrazione che con Circolare n.14 del 08 maggio 2020, dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, la Regione Siciliana ha differito al 30 giugno 2020 il termine ultimo per l’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2019; e che con la Circolare n.15 del 07 agosto 2020, dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, la Regione Siciliana invita l’Ente Comune a trasmettere urgentemente gli estremi delle deliberazioni consiliari di adozione/approvazione del rendiconto di gestione 2019, rammentando che l’inadempienza determinerà l’attivazione della procedura sostitutiva mediante la nomina del commissario ad acta. In considerazione di ciò Gemmellaro e Sanfilippo sottolineano anche che “la Giunta Comunale ad oggi, non ha ancora provveduto all’adozione del rendiconto di gestione 2019, né tantomeno ha attivato le misure correttive intimate con Deliberazione n.147/18 dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana, nella quale, la Corte evidenzia molteplici profili di criticità sul rendiconto dell’Ente relativo agli anni 2015 e 2016 e sul bilancio di previsione 2016/2018”. Pertanto, i consiglieri chiedono al sindaco e al presidente del consiglio di conoscere “i motivi per i quali ancora ad oggi,la Giunta comunale non ha provveduto all’adozione del del rendiconto di gestione 2019; se sono state elaborate, a distanza di oltre due anni, le misure correttive intimate dalla Corte dei Conti e, quali iniziative intende intraprendere per ottemperare alla Deliberazione 147/18 nel più breve tempo possibile”.