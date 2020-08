C.d’Orlando: il Sindaco sospende i lavori di installazione di un impianto di telefonia a Scafa

Sono stati sospesi in via cautelativa i lavori di installazione di un impianto di telefonia mobile in contrada Scafa. La diffida è stata firmata dal Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì per dare modo all’Arpa Sicilia di “valutare i rilevi riportati una relazione depositata da un laboratorio di consulenza da cui si evincono criticità e incongruenze sull’analisi di impatto elettromagnetico presentata dalla società titolare dell’impianto”.

Si chiede quindi all’Arpa di “valutare celermente le osservazioni presentate e, nel contempo, si diffida la ditta dal continuare le operazioni di realizzazione dell’antenna e/o attivare l’impianto nelle more della verifica e del relativo esito sulle opposizioni presentate”.

“La normativa concede alle amministrazioni comunali una competenza limitata in questo settore demandando tutto alla Regione – commenta il Sindaco Ingrillì – ma facciamo tutto quanto è in nostro potere per tutelare gli interessi della comunità orlandina”.