C.d’Orlando: “Insieme si pu@lisce”, domenica volontari a raccolta per la pulizia della spiaggia

“La spiaggia non è nostra proprietà, un oggetto di cui fruire, da consumare, ma un ecosistema di cui siamo parte, per cui proviamo profondo rispetto e di cui ci sentiamo responsabili”. Dall’esigenza di rispettare i luoghi, nasce l’iniziativa “Insieme si pu@lisce” promossa dal gruppo orlandino “29 Febbraio”. L’appuntamento è fissato per Domenica 30 agosto, alle 9.30 in Piazza Caracciolo, da lì muniti di guanti, sacchetti per la spazzatura, e ovviamente mascherine, ci si muoverà verso il Borgo di San Gregorio. “Sappiamo che siamo in molti a condividere e sentire questa prospettiva e questi valori – si legge nell’evento che l’associazione ha pubblicato sulla pagina Facebook – per questo vi invitiamo ad unirvi a noi per una giornata in cui ci prenderemo cura della spiaggia, pulendola”. L’appello è rivolto sia ai cittadini residenti, quanto ai turisti: “Siamo sicuri che con il vostro prezioso aiuto potremmo fare molto per ridare splendore alle nostre spiagge e allo stesso tempo diffondere un importante messaggio”.