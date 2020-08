C.d’Orlando: Servizio Raccolta Rifiuti, l’interrogazione di Sanfilippo e Gemmellaro

Il consigliere indipendente Gaetano Sanfilippo ed il consigliere di minoranza Gaetano Gemmellaro hanno presentato all’Amministrazione una nuova interrogazione urgente sulla mancata assegnazione del servizio alla SRR e sugli interventi urgenti che Palazzo Europa intende adottare per risolvere definitivamente la questione del degrado in cui versa il CCR scongiurando un’emergenza igienico sanitaria.

“Premesso che: con Ordinanza Sindacale n°64 del 17.09.2019 è stato affidato alla soc. Loveral srl il servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in conseguenza dell’avviso esplorativo del 29.08.2019; tale servizio viene ancora oggi assicurato in regime di prorogatio; con DGM n° 117 del 27.08.2020, avente per oggetto: Atto di indirizzo per la predisposizione degli atti propedeutici all’affidamento del servizio di igiene ambientale nel territorio di Capo d’Orlando, nelle more del completamento delle procedure di gara da parte della SRR Messina Provincia, è stato dato impulso al Responsabile dell’Area Contratti ed Appalti di porre in essere gli atti amministrativi propedeutici all’affidamento del predetto servizio di gestione per ulteriori mesi sei; tra i servizi gestiti dalla predetta società è compreso anche quello della gestione del CCR ubicato in località Pissi; tale gestione risulterebbe carente, soprattutto sotto il profilo igienico sanitario, in quanto, nonostante le ormai note difficoltà conseguenti all’emergenza COVID 19, che ha visto a più riprese chiudere e riaprire il predetto CCR, pare che lo stoccaggio prolungato dei rifiuti comporti notevoli disagi ai Cittadini residenti nelle immediate vicinanze, oltre che alle strutture turistico ricettive e sportive ivi ubicate, a causa degli odori nauseabondi emessi”

“Considerato che – si legge ancora nel documento – tali circostanze sono state più volte poste all’attenzione della S.S. e degli altri Organi Competenti anche da parte di numerosi Cittadini, che hanno inviato petizioni ed hanno anche ricevuto apposite rassicurazioni da parte Sua, in occasione di alcuni incontri anche recenti, riguardo alla definitiva risoluzione dei problemi lamentati”.

Ritenuto che “nonostante le predette segnalazioni e constatazioni, ancora oggi non risultano adottati provvedimenti risolutivi di alcun genere per ovviare a tale situazione di degrado ed incuria in cui versa il CCR, dal quale peraltro si levano odori nauseabondi di ogni genere, che prefigurano un’emergenza igienico sanitaria”, i consiglieri interrogano l’amministrazione per sapere “per quali motivi la SRR ,nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, non ha ancora provveduto ad indire la gara per l’assegnazione del servizio in questione; Quali urgenti ed ormai indifferibili interventi intende adottare per risolvere definitivamente la questione del degrado in cui versa il CCR scongiurando un’emergenza igienico sanitaria e se l’area in cui è ubicato il CCR è idonea alla sua allocazione”.