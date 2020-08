Lipari, morte Lorenza: continuano le proteste, cittadini bloccano il porto

Continuano le manifestazioni a Lipari a seguito della morte, nell’ospedale dell’isola, di Lorenza Famularo, 22 anni. Dopo Aver “occupato” per due giorni il nosocomio, oggi sono stati numerosi gli abitanti che si sono riuniti al porto per protestare. La manifestazione è stata organizzata dal fidanzato Antonio Marino, insieme ai familiari, amici e tanti isolani che hanno risposto in massa. Il corteo è partito dall’ospedale e si è snodato per la piazza di Marina Corta, il Corso e la banchina di Sottomonastero. I manifestanti protestano denunciando che il decesso della ragazza sia dipeso da inefficienze dei sanitari. L’approdo degli aliscafi è stato occupato e per un po’ non si è permesso lo sbarco dei passeggeri, tra i quali molti turisti. Presenti anche i carabinieri e la guardia costiera. I manifestanti chiedono che l’Assessore Regionale alla Salute Razza ed il Presidente della Regione Musumeci vadano a Lipari.