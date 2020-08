Milazzo: 10 mila euro alla biblioteca per l’acquisto di libri

Il Comune di Milazzo ha ottenuto un finanziamento di 10 mila euro per l’acquisto di libri per la biblioteca di palazzo D’Amico. Ne dà notizia l’assessore alla Cultura Salvo Presti comunicando l’inserimento di Milazzo nell’elenco dei Comuni beneficiari delle somme previste dal ministero dei Beni culturali nel giugno scorso.

A Milazzo sono stati assegnati 10 mila euro.

“Anche se legato all’emergenza sanitaria ed a un periodo drammatico di crisi generale dell’editoria non posso che esprimere soddisfazione per questo riconoscimento – afferma Presti – Ma è proprio nei periodi di crisi che si misura la qualità di una visione culturale. Anche in questo settore sono stati cinque anni difficili spesso soggetti a critiche strumentali e frutto di piccoli interessi personali. Tuttavia attraverso questi sacrifici, fatti in silenzio, anche la nostra biblioteca si è distinta in questi anni per la tutela del patrimonio librario esistente, l’inventario accurato del fondo antico, la catalogazione e il riordino dei fondi e dei volumi, inoltre si è arricchita di donazioni editoriali provenienti da tutte le sovrintendenze, fondazioni, enti e musei siciliani. Questa bella notizia ci conforta e consegna ai cittadini una biblioteca attrezzata, prestigiosa e al passo con i tempi.

Con l’augurio che il patrimonio acquisito trovi il rispetto e l’attenzione alla qualità. Voglio ringraziare Teresa Currò per l’amore e la competenza nella cura della biblioteca e il collega assessore Ruello che ha girato in lungo e in largo la Sicilia per arricchire questo luogo della cultura delle più prestigiose pubblicazioni siciliane dell’ultimo decennio”.