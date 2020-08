Tracce di sangue nel bosco di Caronia

Tracce ematiche nei pressi del luogo dove è stato trovato il corpo del piccolo Gioele, nei boschi di Caronia. Sono state trovate durante i rilievi eseguiti nella notte con il luminol, ma per ora non si sa se appartengono ad animali o all’uomo. A darne conferma è l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello, che ha partecipato agli accertamenti. Sono state fatti anche dei prelievi da alcuni animali, cani e suini, per poi tracciarne il Dna.

Gli uomini della Polizia scientifica, accompagnati da alcuni veterinari, hanno anche seguito dei prelievi di sangue su alcuni animali, tra cani molossoidi, meticci e suini neri dei Nebrodi per estrarre il Dna e poi fare le comparazioni con il Dna sul corpicino del piccolo Gioele, ritrovato da un volontario lo scorso 19 agosto. Ieri i Vigili del fuoco hanno disboscato la zona per permettere alla Squadra sopralluoghi della Scientifica di potere raggiungere con più facilità il terreno avvolto da una fitta vegetazione. Il Procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo, intanto, ha sottolineati, ieri pomeriggio, che «gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati all’interno del mezzo e sul parabrezza hanno finora fornito esito negativo, anche per quanto riguarda la presenza di eventuali tracce di sangue» «Si è concluso un ulteriore ciclo di prelievi ed accertamenti sulla autovettura Opel Corsa in uso a Viviana Parisi al momento dello svolgimento dei fatti», ha detto.