C.d’Orlando: cestini pieni di spazzatura sulle spiagge, l’interrogazione di Gemmellaro e Sanfilippo

Tornano ad interrogare il Sindaco di Capo d’Orlando, il consigliere di minoranza Gaetano Gemmellaro e l’indipendente Gaetano Sanfilippo. L’attenzione dei due consiglieri si concentra, questa volta, sul servizio aggiuntivo di raccolta Rifiuti Solidi Urbani che prevederebbe lo svuotamento dei cestini posti sulle spiagge, sul lungomare e sul percorso della salute orlandino.











“Premesso che – si legge nel documento – con Ordinanza Sindacale n. 64 del 17 settembre 2019, il Sindaco ha conferito per mesi sei, nelle more dell’affidamento dei servizi di raccolta e conferimento dei R.S.U. e nell’attesa dell’espletamento della relativa procedura di appalto da parte della S.S.R. Messina Provincia, il servizio di gestione, raccolta e trasporto dei R.S.U. su tutto il territorio comunale, alla ditta aggiudicataria per l’importo complessivo di euro 970.104,04; e che con Ordinanza Sindacale n. 34 del 17 marzo 2020, tale servizio è stato prorogato per ulteriori mesi sei alle stesse condizioni e per l’importo complessivo di euro 970.104,04; inoltre, considerato anche che con Determina dirigenziale n. 529 del 21 luglio 2020 è stato conferito alla ditta aggiudicataria per la gestione, raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani, dal 05 luglio 2020 al 12 settembre 2020, il servizio integrativo/aggiuntivo per l’importo complessivo di euro 14.402,13 per lo svuotamento dei cestini posti nelle zone del territorio comunale, spiagge, Lungomare e percorso della salute”: i consiglieri chiedono di conoscere: “Quali sono state le motivazioni del mancato ritiro e svuotamento mattutino nella giornata di ieri, domenica 30 agosto, dei rifiuti posti nei cestini del lungomare, delle spiagge e del percorso della salute; Quali urgenti iniziative intende intraprendere al fine di risolvere nell’immediato tale problematica e garantire il regolare servizio di raccolta e svuotamento dei R.S.U. conferiti nei cestini”.