Patti e Moncalvo verso il gemellaggio nel nome della regina Adelasia

Si prepara la strada per il gemellaggio tra Patti e Moncalvo, capitale storica del Monferrato. Una delegazione del Comune piemontese sarà venerdì a Patti per la prima giornata di un ciclo di incontri finalizzati a definire gli ultimi aspetti strategici del progetto a cui le due città lavorano da diversi mesi.

Moncalvo e Patti si preparano infatti a stringere un gemellaggio che prende le mosse da uno straordinario elemento storico: nella basilica di Patti è sepolta da nove secoli Adelasia del Vasto, moglie di Ruggero d’Altavilla, madre di Ruggero II, Regina di Gerusalemme nonché esponente del casato degli Aleramici del Monferrato. Alla fine del 2019 Moncalvo, in qualità di storica capitale del Monferrato, ha iniziato a prendere contatti con Patti per trasformare in politica attiva questo legame che fino ad oggi era sempre rimasto esclusivamente terreno per gli studiosi. La visita degli aleramici a Patti era prevista per maggio 2020 ma l’appuntamento è stato rinviato a causa dell’emergenza Covid. Patti restituirà la visita in Piemonte entro dicembre, quando il protocollo d’intesa che verrà firmato in questi giorni dalle due città diventerà gemellaggio vero e proprio.