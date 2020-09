Cresce l’apprensione in Provincia di Messina, in particolare nella zona ionica dove tre giovani di Giardini Naxos sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di due ragazzi e di una ragazza che sono in buone condizioni generali e sono assistiti a casa dalle autorità sanitarie. Per accertare eventuali altri contagi, si stanno effettuando altri tamponi nella cerchia familiare nelle amicizie dei tre giovani.