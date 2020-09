Il Ponte sullo Stretto inserito nel Piano straordinario infrastrutturale

La Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni su proposta di Sicilia e Calabria, ha inserito il progetto del Ponte nel Piano straordinario di infrastrutturazione nazionale, già depositato alla Commissione Bilancio del Senato per essere discusso nell’ambito dell’iter di conversione del cosiddetto Decreto agosto.

Una riunione alla quale ha partecipato il vicepresidente della Regione Gaetano Armao e la cui decisione è stata accolta con soddisfazione dal presidnete Nello Musumeci: «Finalmente il Ponte sullo Stretto di Messina assume una rilevanza strategica per le infrastrutture da parte di tutte le Regioni italiane».

«Con la proposta di oggi in commissione Bilancio al Senato, il Ponte sullo Stretto è divenuta rivendicazione di tutte le Regioni italiane» ha invece detto l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, in merito all’audizione di questa sera in Commissione bilancio del Senato affari finanziari della Conferenza delle Regioni.