Sant’Agata: Istituto Zito “patrimonio della città”, Mancuso chiede un incontro al Vescovo

Nella mattinata di ieri, il sindaco di Sant’Agata Militello, Bruno Mancuso, ha inoltrato una lettera ufficiale al Vescovo di Patti, S.E. Mons. Guglielmo Giombanco, chiedendo l’avvio di un confronto sulle prospettive future legate all’Istituto “Zito”. Il primo cittadino ha sottolineato come l’istituto faccia ormai parte della storia della cittadina e rivesta un ruolo strategico per la vita sociale, culturale, ricreativo – sportiva della città. “Generazioni di santagatesi si sono formate nell’Istituto dal punto di vista religioso, culturale e professionale, grazie ad un’eccellente attività didattica e formativa. – scrive Mancuso – È palpabile oggi nella comunità santagatese, oltre al disappunto ed alla tristezza per il vuoto che lascerà dopo 105 anni di attività la perdita delle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice, anche la preoccupazione per il futuro di una struttura così importante e polifunzionale. A tal proposito ho avuto nei giorni scorsi un incontro con vari rappresentanti dell’associazionismo che operano nella realtà locale, che hanno manifestato grande apprensione per quelle che saranno le sorti dell’Istituto, chiedendomi con forza di impegnarmi per aprire un tavolo di confronto con la Curia perché le prospettive future possano essere frutto di un libero e costruttivo dialogo, nell’interesse della gioventù santagatese, nel rispetto di quello che è stato lo spirito e l’obiettivo della donazione della famiglia Zito. La Chiesa eredita questo importante patrimonio morale e spirituale che ci auguriamo voglia proseguire e continuare, condividendo con la cittadinanza quanto emergerà da un esame congiunto e costruttivo”.