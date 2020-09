Dissesto idrogeologico: Gualtieri Sicaminò, via ai lavori per strada del cimitero

E’ da almeno quarant’anni che i cittadini di Gualtieri Sicaminò, Comune tirrenico del Messinese, soffrono enormi disagi in occasione di un funerale, di una ricorrenza dedicata ai defunti o di una semplice visita sulla tomba dei propri cari. Colpa di una strada dissestata e stretta che rende il percorso verso il cimitero comunale pieno di insidie. L’arteria, tra l’altro, rappresenta l’unica via di fuga dal paese in caso di eventi calamitosi e ben si comprende, dunque, l’importanza del traguardo raggiunto grazie all’intervento dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci: i lavori per ampliare e mettere in sicurezza i circa due chilometri e mezzo di asfalto sono stati assegnati e stanno per partire. Ad eseguirli sarà l’impresa “Pullara Calogero” di Favara che, per un importo di un milione e 400 mila euro, si è aggiudicata la gara indetta dagli uffici di Piazza Ignazio Florio diretti da Maurizio Croce.

Quella che attualmente è poco più di un budello, che in diversi punti si riduce ad appena due metri e mezzo, si appresta a diventare una piattaforma stradale a due corsie con una larghezza utile di sette metri. Ai bordi, inoltre, correrà una cunetta per la raccolta delle acque piovane larga un altro metro e ciò consentirà di salvaguardare il tracciato, pesantemente corroso dalle infiltrazioni. A completare l’opera, il posizionamento di muri di contenimento e di paratie di pali. Proprio l’assenza di adeguate misure di protezione provocò in passato un incidente mortale che vide coinvolto un camion precipitato nella scarpata.