In Sicilia 53 nuovi casi, a Milazzo riprende l’attività delle sale operatorie

Sono 53 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 20 in meno rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

Attualmente ci sono 1.252 positivi di cui 51 ricoverati in ospedale (+5), 12 in terapia intensiva e 1159 in isolamento domiciliare, per un totale di 4487 casi dall’inizio dell’epidemia. I guariti salgono a 2.947 (+28). Sono invece 288 le vittime accertate.

Intanto, è ripresa l’attività delle sale operatorie dell’ospedale di Milazzo dopo che un medico anestesista è risultato positivo al tampone. Effettuata la sanificazione dei locali ed eseguiti circa 50 esami (tutti negativi) a personale medico e pazienti che sono venuti in contatto con il sanitario ristretto in isolamento.

Si sta cercando di contattare anche i pazienti dimessi che hanno avuto rapporti con il medico.