Festa della Madonna del Tindari senza processione

Il Covid impedisce la tradizionale processione della Madonna del Tindari, ma si svolgeranno regolarmente le celebrazioni liturgiche nella Basilica Santuario sul colle che domina il golfo di Patti. Sono i provvediemtni presi dalla Diocesi e dalla Questura per evitare assembramenti e contenere la potenziale propagazione dell’epidemia.

Durante la giornata di lunedì 7 settembre, nel Santuario, verranno celebrate – nel rispetto della normativa vigente – le Sante Messe alle ore 7.30 – 11.00 – 24.00. Il solenne pontificale, presieduto dal Vescovo, Mons. Guglielmo Giombanco, si terrà alle ore 18.30.

Martedì 8 settembre verranno celebrate le Sante Messe alle ore 7.30, alle ore 11, mentre il solenne pontificale presieduto dall’Arcivescovo di Messina, Mons. Giovanni Accolla, che vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari, e alle ore 16,30.

Alle ore 19.00 saranno celebrati i Vespri solenni in onore di Maria SS. del Tindari.

Il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza della Basilica Santuario è di 200 persone; resta tassativo il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5°C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti, l’obbligo di rispettare sempre, nell’accedere alla Chiesa, il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

Sulla strada statale 113 saranno presenti le forze dell’ordine che regoleranno l’accesso contingentato dei veicoli nel rispetto del numero massimo di persone che in sicurezza possono accedere nell’area di Tindari.