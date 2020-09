Sono 37 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Di questi 8 migranti. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.334 positivi di cui 86 ricoverati in ospedale, 13 in terapia intensiva e 1235 in isolamento domiciliare. Sono stati eseguiti 2321 tamponi. Salgono, per fortuna, anche i guariti: +46 e adesso sono, in totale, 3093.