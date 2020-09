C.d’Orlando: iniziati i lavori all’asilo nido comunale

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e ripristino funzionale dell’asilo nido comunale di Via Lucio Piccolo. Come si ricorderà lo scorso 12 dicembre 2019 l’attività delle struttura era stata interrotta a causa del crollo di una parte dell’intonaco del soffitto della cucina. L’edificio è stato recentemente dissequestrato dalla Procura di Patti proprio per consentire l’esecuzione dell’intervento necessario e preparatorio alla ripresa delle attività.

“Contiamo di riaprire l’asilo nido in tempi brevi e, soprattutto, in piena sicurezza – commenta il Sindaco Franco Ingrillì – in settimana verranno ultimati gli adempimenti anti-Covid riguardo la logistica e il personale che sta per avviare la necessaria formazione. Desidero ringraziare i genitori per la comprensione e la collaborazione fattiva per superare i tanti problemi che abbiamo dovuto affrontare: l’obiettivo è restituire prestissimo alla comunità una struttura che è stata da sempre un fiore all’occhiello per Capo d’Orlando e continuerà ad esserlo grazie alla professionalità degli operatori e dei responsabili dell’Ufficio Comunale ai Servizi Sociali”.