Crescono i positivi in Sicilia

Sono 49 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, ben 12 in più rispetto alla giornata di ieri e addirittura con meno tamponi: 2333 contro i 2700 di ieri. Quindici positivi sono migranti all’interno dell’hotspot di Lampedusa. Il totale dei positivi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 4765.

Ma a preoccupare nel bollettino è l’impennata di ricoveri in ospedale con sintomi passati da 86 a 101 nell’ultima giornata.

I nuovi casi portano a 1.379 il numero degli attuali positivi in Sicilia, di cui 1265 in isolamento domiciliare, 101 ricoverati in ospedale con sintomi (+ 15 rispetto a ieri) e 13 ricoverati gravi in terapia intensiva.

I casi totali di coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia sono invece 4.765, le guarigioni sono 3.097 (+4 rispetto a ieri) e i decessi stabili a 289.