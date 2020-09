Stromboli: “autorizzate la scalata fino ai 400 m”, la richiesta delle guide alla Protezione Civile

Chiedono di autorizzare la scalata allo Stromboli almeno fino a 400 metri d’altezza le guide alpine e vulcanologiche dell’isola. L’appello è stato lanciato alla Protezione civile e all’Ingv. Dopo la violenta eruzione del luglio 2019, in cui perse la vita un escursionista che stava scalando il vulcano, i trekking guidati al cratere sommitale dei 926 m sono stati sospesi. Da allora ed ancora adesso le escursioni sono consentite in via autonoma, senza l’accompagnamento delle guide alpine o vulcanologiche, ma solo fino a quota 290 m e sul versante settentrionale che costeggia la Sciara del Fuoco lungo una vecchia mulattiera. In quell’area si muovono, quindi, diversi turisti non sempre consapevoli dei rischi di un’area che non è adatta all’accoglienza di più di 40 persone e che presenta delle vie di fuga non immediate in caso di pericolo. Per questo le guide alpine e vulcanologhe che da anni lavorano sull’isola lanciano il loro appello alla Protezione Civile e all’Ingv, chiedendo proprio di autorizzare la scalata almeno fino ai 400 m e con il supporto di una guida godere di una migliore visuale sulla Sciara. A fine luglio, inoltre, l’azienda foreste demaniali ha ripristinato il sentiero per accedere a quel punto di osservazione: “Il progetto dovrebbe essere completato dalla risistemazione della cartellonistica con le indicazioni, dalla realizzazione delle opportune piazzole di sosta e da una continua valutazione della situazione – rimarcano le guide – poiché in troppi si recano indisturbati nella zona proibita, superando persino la quota di 400 metri”.