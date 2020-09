Asd Acquedolci premiata dal Comune per l`Eccellenza

Tra un’amichevole ed un allenamento con vista sull’andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza l’Asd Acquedolci ha ricevuto, nell’aula consiliare del Comune, un sentito riconoscimento per lo storico traguardo raggiunto, la conquista del massimo campionato dilettantistico regionale. Alla presenza del Sindaco, l’ Avv. Alvaro Riolo, della Presidente del Consiglio Valeria Rubuano, dell’assessore allo sport Giuseppe Reitano e del capogruppo di opposizione l’avv. Salvatore Caputo, il club bianciverde ha ricevuto in dono una fotografia che rappresenta molto se non tutto, perché ritrae in un solo scatto la gioia per il più grande successo raggiunto dall’associazione insieme all’indelebile ricordo di chi ha contribuito, sin dall’inizio, a porre in essere le basi per quello che l’Asd Acquedolci è oggi.

Intanto dopo quasi sei mesi di stop per il Covid si sono giocate le prime gare ufficiali della nuova stagione.

COPPA ITALIA ECCELLENZA, andata sedicesimi di finale

GIARRE-JONICA S.TERESA DI RIVA-4-1

(a Sant’Agata Militello c.n.) ACQUEDOLCI-IGEA 1946 BARCELLONA P.G.- Mercoledì 9 settembre

COPPA ITALIA PROMOZIONE, andata trentaduesimi di finale

ATLETICO MESSINA-NUOVA AZZURRA BARCELLONA P.G.-2-2

GESCAL MESSINA-S.S. MILAZZO-2-2

SINAGRA-SANTANGIOLESE-1-1

VALDINISI NIZZA DI SICILIA-MESSANA-1-1

TAORMINA-REAL ACI-2-0

CASTELLUCCESE-STEFANESE-4-0

DUE TORRI-GIOIOSA-1-2

PRO FALCONE-NUOVA RINASCITA PATTI-0-0

(a Capo d’Orlando, “Merendino”, c.n.) TORRENOVESE-ROCCA DI CAPRILEONE-0-6