Capo d’Orlando: “Regolamenti fermi al palo”, quattro consiglieri interrogano

Perché non sono state ancora attivate le procedure per rendere operativi i regolamenti comunali sull’osservatorio permanente per il turismo, il servizio di volontariato “Nonno Vigile” e quello di ispettore ambientale volontario? Lo chiedono in una interrogazione al Sindaco Sindaco di Capo d’Orlando i Consiglieri Comunali di minoranza Sandro Gazia, Linda Liotta, Felice Scafidi e Renato Mangano che ricordano come i regolamenti siano stati approvati dal Consiglio lo scorso 8 giugno e pubblicati all’albo il 31 luglio. In particolare, i consiglieri chiedono al sindaco “perché non ha ancora proceduto alla pubblicazione dell’avviso per gli interessati a far parte dell’Osservatorio permanente per il turismo; perché il Comandante dei Vigili urbani non ha ancora ricevuto disposizioni per pubblicare un bando per quanti volessero aderire al servizio “Nonno Vigile”.

Gazia, Liotta, Scafidi e Mangano chiedono ancora al Sindaco se “Ha già sottoscritto o pensa di sottoscrivere convenzioni con Associazioni ambientali di volontariato e se vorrà attendere il 13 novembre per pubblicare il bando per il reclutamento dei partecipanti al corso di formazione per Ispettore ambientale volontario o ritiene utile attivarsi tempestivamente per avere nelle disponibilità del Comune forze volontarie che possano combattere la “piaga” dell’abbandono indiscriminato di rifiuti”.