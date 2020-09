Vacanze agli sgoccioli per l’Orlandina basket mentre Venza va a Roma

CAPO D’ORLANDO Ultimi giorni di vacanze per l’Orlandina basket che dovrebbe riprendere la preparazione lunedì 14 a meno di un mese dal via del primo impegno ufficiale della nuova stagione, ovvero l’edizione del centenario della Supercoppa che prevede le final eight nel lungo week-end che precede il via del campionato, previsto per il 15 novembre. L’Orlandina, come il Trapani, è stata inserita nel girone Azzurro ed esordira’ al PalaIlio l’11 ottobre alle 18, il 18 alla stessa ora debutto casalingo contro Cento e chiusura sabato 24 alle 18.30 a Ferrara. Accedono alla Final Eight 2020 le squadre vincenti il proprio girone, unitamente alla Società organizzatrice dell’evento, nel caso non fosse già qualificata. In caso di parità, la squadra prima classificata viene determinata applicando i seguenti criteri: 1) quoziente canestri con le squadre pari classificate del proprio torneo (girone); 2) quoziente canestri generale del proprio torneo (girone); 3) sorteggio. Nel caso in cui la Società organizzatrice fosse qualificata, l’ottava squadra partecipante alla Final Eight 2020 sarà la miglior seconda classificata nei 7 gironi individuata con i seguenti criteri: 1) quoziente canestri con le squadre prime classificate del proprio torneo (girone); 2) quoziente canestri generale del proprio torneo (girone) depurato dei risultati della quarta classificata; 3) sorteggio.

Intanto ieri a Bologna Ciccio Venza, decano della dirigenza paladina, è stato eletto tra i 12 delegati che rappresenteranno i club di A2 e B all’assemblea nazionale di Roma del 12 e 13 novembre quando saranno rinnovati gli organi federali per il quadrienno olimpico 2021-2024.