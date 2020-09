Barcellona Pozzo di Gotto: presentate le liste, è corsa a 3 con Calabrò, Mamì e Sottile

E’ scaduto il termine per la presentazione delle liste per il rinnovo della carica da primo cittadino e del consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Sono 15 le liste presentate e vistate dal segretario comunale, che contano insieme 355 candidati. Tre, invece, i candidati sindaco: Pinuccio Calabrò per la coalizione di centrodestra che vede a suo sostegno undici liste, Antonio Dario Mamì per la coalizione di centrosinistra che si presenta con tre liste, e Giuseppe Sottile di Vox Italia con una lista.

Il candidato Pinuccio Calabrò ha indicato come assessori designati Roberto Molino, Natale Munafò, Giuseppe Benvegna e Santi Calderone. Le liste collegate sono le seguenti:

“BARCELLONA POZZO DI GOTTO AL CENTRO”: Barca Giusy, Calabrò Antonino, Catania Salvatore Antonino detto Nino, D’Amico Maria Luisa, De Pasquale Mariagrazia, Di Natale Santi Massimiliano, Fazio Irene, Ferrara Domenico, Francalanza Gianluca, Garofalo Sebastian Carmelo, Genovese Antonino detto Nino, Genovese Vittorio, Giambò Andrea, Giannetto Angela, Isgrò Domenica Daniela, Italiano Andrea, La Malfa Stefano, Mangano Maria Grazia, Milone Domenica, Panasiti Giada, Saraò Eleonora, Trovato Angela, Urso Edoardo.

“PRIMA IL TERRITORIO”: Rosario Catalfamo, Francesco Perdichizzi, Giuseppe Abbate, Sebastiano Migliore, Annalisa Alessi, Salvatore Bellantone, Domenico Grasso, Rosa Giovinazzo, Rosa Grazia Arena, Antonino Barca, Giuseppa Alesi, Carmela Rita Caliri, Caterina Mazzeo, Stefania Provvidenza Calabrò, Chiara Fazio, Alberto Maria Munafò, Giuseppa Puglisi, Alessio Bartolo Tindaro Giunta, Salvatore Alesci, Laura Antonella Granita, Antonio Bilardo, Francesco Accetta, Marco Catalano, Morena Castelli.

“#NOICISIAMO – GRANDE SICILIA”: Abbate Valentina, Basile Donatella Angela, Bisbano Maria detta Mara, Bucca Filippo, Campo Rossella, Catalfamo Giorgio Leonardo, Catania Mario, Coppolino Salvatore, Fugazzotto Antonino, Genovese Giuseppe, Giambò Antonino, Greco Francesco, Imbesi Salvatore, Impalà Filippo Detto Pippo, Ingegneri Roberto, Lanza Vera, Lepro Antonina detta Antonella, Russo Vanessa, Nania Vincenzo, Pettinato Alessia, Raimondo Maria, Santangelo Carmela, Scarpaci Giuseppe, Torre Salvatore.

“ALLEANZA PER BARCELLONA POZZO DI GOTTO”: Abbate Valentina, Biondo Antonina, Bosurgi Alfredo, Bucolo Domenico, Buglisi Teresa, Calderonio Salvatore, Coppolino Daniela, Cordiano Francesco, Da Campo Tiziana, D’Amico Riccardo, Fazio Maria Miriam, Ferrara Giorgio, Giunta Antonio Franco Andrea, Guercio Rosa detta Rosy, Lipari Enza, Maggio Anna, Maio Pietro, Molino Cesare, Munafò Giuseppe Damiano, Oneto Simone, Rossello Giuseppe Antonino Salvatore, Salina Vincenzo, Valenti Jessica, Villalba Carmela detta Carmen.

“AZZURRI PER BARCELLONA POZZO DI GOTTO”: Aragona Domenico detto Mimmo, Ballato Katia, Bartolotta Fabiana, Benedice Sabrina, Benenati Gianfranco, Bruzzese Rocco, Campo Carmeliana, Cannata Carmela, Caruso Nunzio Antonio detto Nunzio, Giaimis Nunziata detta Nunzia, Giunta Silvia, Ilacqua Daniela Santina, Maio Antonella, Maiorana Giovanni, Mercadante Antonino Maria detto Ninni, Miano Maria Carmela, Mirabile Venerita Anna, Nania Giuseppe Antonino, Nastasi Santino, Pino Angela Maria, Pino Carmelo detto Melo, Sidoti Gianluca, Sottile Antonino detto Nino, Trifilò Giuseppe.

“FORZA ITALIA”: Calderone Tommaso Antonino, Abbate Antonella detta A.Abate, Alesci Lo Presti Sharon, Aspa Florinda, Biondo Sara, Bucolo Emanuele, Crinò Maria detta Mary o Meri, D’Amico Debora, D’Amore Dina, Genovese Sonia, Gitto Grazia Barbara, Giunta Mariano, Grasso Caterina detta Katia, Ingegneri Gina, Manca Francesca, Mazzeo Carmela Antonina detta Carmen; Miano Angela Maria, Pino Angelita Tatiana detta Angela o Angelina, Pino Angelo Paride detto Paride o Angelino, Pino Tommaso Maria, Pirri Lidia, Raimondo Antonio, Scilipoti Carmelo, Scilipoti Salvatore detto Salvuccio o Salvo.

“LEGA SALVINI”: Giannetto Cosimo, Giorgianni Giacomo, Gelsomino Marco, giuliano Rosaria, Munafò Francesco, Fazio Martin Elias, Lentini Raffaele Luca, Cicciari Ida, Genovese Giuseppe, Lucà Mariella Teresa, Maisano Simona, Mazzeo angelo, Mirabile Venera, Piccolo Giusi Rita, Pino Angelo Giuseppe, Rappazzo Giuseppe, Scarpaci Chiara, Trovato Francesco, Verduci Agata, Giunta Rosaria, Pizzurro Nunziato, Mandanici Carmela, Maisano Francesco, Salmeri Giuseppe.

“FRATELLI D’ITALIA”: Aliberti Salvatore, Amoroso Antonietta, Amato Concetta detta Ketty, Anastasi Rosanna Rita, Bartolone Francesca, Borghese Domenica Maria Catena, Cavallaro Barbara, Costantino Lucia, De Matteo Alfredo, De Pasquale Filippo detto Filippo, Di Domenico Patrizia, Di Pasquale Tindaro detto Tindaro, Fazio Daiana, Genovese Maria Rosa, La Scala Marina, Mastroeni Nunziato, Marzullo Nicola, Munafò Annalisa, Munafò Nino detto Antonio o Antonino o Nino, Miano Sebastiano Salvatore, Nania Alessandro, Puliafito Samuele Astrid, Russo Miriam, Scolaro Melangela.

“CITTA’ VIVA – BARCELLONA NEL CUORE”: Baglione Antonio, Calamuneri Orazio, Campo Pamela, Celona Dario, Cutugno Pino, De Pasquale Mariella Grazia, Genovese Sebastiano detto Seba, Iacona Valeria, Italiano Annalisa, La Rocca Francesco, La Rosa Lucia, Lepro Santo, Lo Presti Assunta, Messina Martina, Milone Pina, Perdichizzi Giuseppe, Rappazzo Giuliana, Recupero Simone, Salamita Tania, Scarpaci Luciano Emanuele, Siracusa Corrada, Sottile Giada, Terrizzi Daniela, Torre Giorgio.

“CALABRO’ SINDACO”: Alizzi Laura, Basile Giuseppe detto Pippo, Calabrò Francesco Carmelo, Caruso Franco Salvatore detto Salvatore, Composto Antonino detto nino, Famano Antonino, Genovese Giovanni, Grasso Tindaro, Isgrò Antonino, Lombardo Giusy, Maiorana Maria, Mangano Antonino Tindaro detto nino, Messina Stefano, Miano Antonella, Nardi Carmela, Pintauti Vincenza detta Enza, Rosina Giulia, Rossitto Carmela detta Carmelina, Salvo Rosa, Savasta Angela, Scilipoti Giusi, Trifilò Salvatore, Vento Domenica, Zarcone Carmela detta Carmen.

“DIVENTERA’ BELLISSIMA”: Aliquò Giuseppe Antonino, Arena Anna Carmela, Bilardo Olga, Bengala Michele, Bongiovanni Giuditta, Borgia Francesco, Calabrò Gaetano, Caliri Carmelo, Cicciari Cettina, Cucinotta Luca, Foti Maria Tindaro, Gerbino Lucia, Giunta Carmelo, Grasso Sonja, La Rosa Giampiero, Leotta Concetta detta Conny, Longo Salvatore, Meo Roberto, Milone Domenica, Panté Salvatore, Paternò Maria Carmen, Recupero Agostina, Scilipoti Giusy, Torre Ilenia.

Il candidato sindaco Antonio Mamì, ha indicato assessori designati: Roberto Iraci, Sergio Amato, Elisa Calabrò e Nino Novelli. Tre le liste collegate:

“CITTA’ APERTA”: Accetta Marialuisa, Alosi Fabio, Amato Giorgio, Bavastrelli Eugenia, Benenati Giovanni, Biondo Andrea, Bonaceto Laura Alessandra, Calabrò Elisa, Campo Raffaella, Chillemi Letizia, Chiofalo Gaetano, Collica Marcello, Genovese Sebastiano, Loreti Armando, Maio Federica, Mamì Antonio Dario, Midiri Giuseppe, Naselli Domenica Adele detta Mimma, Panella Carmela detta Lina, Perlongo Alessandro, Rotuletti Maria, Sidoti Gabriele, Simonazzi Maura, Sottile Sebastiano detto Nuccio.

“MOVIMENTO 5 STELLE”: Calandra Danilo, Giorgianni Vera, Bucca Paolo, Zaccone Michele, Mirabile Marcel, Munafò Gabriele, Rucci Luana Maria, Ammendolia Getano, Arrigo Antonino, Giunta Carmelo, Giunta Antonino, Carbone Pietro, Caffarelli Maria Grazia, Cipolla Rocco, Cipolla Ignazia Maria, Carbone Albina, Ruvolo Daniela Anna Maria, Puglisi Santi, Marchese Corrado.

“PARTITO DEMOCRATICO”: Accetta Vera, Barbera Concetta, Bellamacina Giuseppe, Bongiovanni David, Brenno Gianluca, Chillemi Giuseppina, Costa Carmelo, Cocumo Stefania, Dainotti Alice Caterina Salvina, Franchina Loredana, Fugazzotto Ilary, Gitto Lorenzo, Giorgianni Martina, Grasso Alessandra, Maiorana Antonio Ludovico, Mandanici Michele, Mangano Santina, Merlino Salvatrice detta Salvina, Novelli Antonino, Ocera Marianna, Recupero Cosimo, Saija Salvatore detto Rino, Spanò Bascio giovanni, Yahiaqui Besma.

Il candidato sindaco Giuseppe Sottile, ha indicato come assessori designati: Mario Coppolino, Maria Grazia Accetta, Nino Torre e Carmen Trovato. La stessa lista è così composta:

“VOX ITALIA”: Giuseppe Sottile, Mario Pietro Coppolino, Accetta Maria Grazia, Trovato Candeloro, Trovato Carmela, Alesci Concetta, Accetta, Nievis, Bruschetta Luca, Bucca Elisabetta, Bucca Giusy, Caruso Salvatore, Catalfamo Cristina, Catania Salvatore, Colonna Marcello, Coppolino Giuseppe, Crisafulli Gabriele, Giunta Salvatore, Molino Alessandro, Munafò giuseppe, Porcino Laura, Recupero Domenica, Russo Sergio, Scarpaci Tonino, Rappazzo Tindara.