Coronavirus: altri 5 casi positivi in provincia di Messina, tra S. Stefano e Giardini Naxos

C’è un caso di positività al Coronavirus a Santo Stefano di Camastra. Lo ha comunicato ieri sera sulla sua pagina Facebook il sindaco Francesco Re. “Mi è stato comunicato l’esito di alcuni esami tampone riguardanti un nucleo familiare di persone residenti a S. Stefano che, prudenzialmente e per scrupoloso senso di responsabilità, avevamo già collocato in quarantena ed isolamento da giorno 26 agosto, data del loro rientro in Italia.” “Come previsto, al termine dei 14 giorni di quarantena abbiamo fatto sottoporre ad esame tampone le persone interessate e dall’esito degli stessi è emerso che, al momento, una di esse risulta essere positiva.” “Abbiamo ulteriormente sollecitato le competenti autorità sanitarie affinché vengano, a stretto giro, effettuati ulteriori esame tampone alla persone di cui sopra, in collaborazione delle quali abbiamo, intanto, provveduto a ricostruire la loro eventuale catena di contatti all’interno del nostro territorio comunale” spiega Francesco Re. “La immediata attività di ricognizione posta in essere, se confortata dalla veridicità del racconto fornitoci dalle persone coinvolte, sembrerebbe escludere il potenziale coinvolgimento di altri nostri concittadini. Come da mia consuetudine terrò costantemente informata la cittadinanza sugli sviluppi della vicenda. Torno ancora una volta a raccomandare prudenza assoluta e .grande e maturo senso di responsabilità a tutti. Con il vostro aiuto …supereremo anche questa. ” conclude il sindaco. Intanto, sempre nella giornata di ieri, si sono registrati altri 4 casi nel comprensorio ionico della provincia di Messina. A Giardini Naxos si registrano altri 3 casi positivi, mentre il quarto è stato confermato nel paese di Gaggi.