Sono 77 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, sette in meno rispetto alla giornata di ieri. Il totale dei positivi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 4926. Non sono segnalati migranti.

Attualmente ci sono 105 persone ricoverate in ospedale (+1) ma aumentano di due unità i pazienti terapia intensiva (15, +2 rispetto a ieri), 1.407 in isolamento domiciliare per un totale di 1527 positivi. I guariti sono 3110, 4 in più di ieri. Rimangono invariati i decessi: 289.