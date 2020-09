Messina: senza patente e assicurazione, tampona un’auto e aggredisce un passante

Ha tamponato un’autovettura e inveito contro la conducente. Non soddisfatto ha aggredito un passante intervenuto in difesa dell’automobilista. E’ accaduto ieri lungo il viale della Libertà a Messina. I poliziotti delle Volanti intervenuti hanno accertato che l’uomo non aveva patente di guida, perché mai conseguita, ed era privo di copertura assicurativa e di carta di circolazione. Totale dei verbali al Codice della Strada elevati a carico dell’uomo 6.020, 00 euro. Accertamenti in corso per verificare eventuali ed ulteriori responsabilità.