Naso: presentata la lista “Nuovi Orizzonti per Naso” a sostegno di Sara Caliò

E’ stata presentata ufficialmente questa mattina la lista “Nuovi Orizzonti per Naso” che sostiene la candidatura a Sindaco di Sara Caliò per le elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre. La lista si compone di 12 candidati al consiglio comunale: Giuseppe Aiello, Massimo Bontempo, Pamela Buttò, Massimo Calanna, Giovanna Favazzo, Anna Lupica, Filippo Migliastro, Attilio Onofaro, Francesco Paolo Portale, Alfredo Portinari, Carmelo Scafidi, Maria Luisa Triscari. Il candidato Sindaco Sara Caliò ha designato assessori Giovanna Favazzo e Attilio Onofaro.

“Siamo una squadra preparata, entusiasta e determinata – ha commentato Sara Caliò – una squadra che è espressione di tante anime e sensibilità, un gruppo composto da diverse competenze ed esperienze, ma unito dall’amore per Naso e dalla voglia di spendersi in modo libero e disinteressato per il nostro paese. Siamo consapevoli che Naso ha la necessità di avviare un percorso nuovo basato sulla progettualità e sui contenuti e noi siamo pronti ad assumerci questa responsabilità sulla scorta di un progetto serio e condiviso.Partiamo dalla gestione dell’ordinario che è stata molto carente in questi anni – ha proseguito il candidato Sindaco – guardiamo con attenzione ai servizi per le categorie più deboli e puntiamo alla realizzazione di quelle opere che potranno dare a Naso la desiderata svolta economica”.

Salgono quindi a due i candidati alla poltrona di primo cittadino di Naso, Gaetano Nanì e Sara Caliò, mentre si attendono ancora notizie della terza candidata GisellaPizzo.