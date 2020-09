Barbagianni con le ali “imprigionate” curato e rimesso in libertà

Un esemplare di barbagianni in difficoltà è stato salvato a Capri Leone. Il rapace notturno è stato recuperato da Daniele Presti in un terreno di sua proprietà con le ali bloccate da un’erba urticante. I vigili urbani allertati dal Sindaco Filippo Borrello hanno affidato il barbagianni alle cure di un veterinario che, dopo aver liberato le ali e verificato che non aveva riportato fratture, lo ha restituito per venir rimesso in libertà.

“Ieri sera all’imbrunire – scrive il sindaco Borrello su Facebook – l’ho riportato personalmente a Capri Leone e, insieme con chi ce lo aveva affidato, gli abbiamo restituito la libertà nella campagna in cui è stato soccorso. Appena posato su un ramo di ciliegio questo magnifico volatile ha spiccato agevolmente il volo verso la vallata. Grazie a Daniele Presti per la sua sensibilità. Grazie alla nostra polizia municipale ormai specializzata nel settore. A me la gioia di aver riportato a casa “Gianni” (lo abbiamo simpaticamente ribattezzato così) e l’emozione di averlo visto mentre spiegava le sue ali fra la vegetazione delle nostre belle colline”.

