C.d’Orlando: niente bici nell’isola pedonale, via ai controlli

Il Comandante della Polizia Municipale di Capo d’Orlando, Vincenzo Masetta, sta disponendo un servizio di controllo pomeridiano sull’isola pedonale del centro per scoraggiare le passeggiate in bicicletta in un’area destinata esclusivamente ai pedoni. Più volte, infatti, si sono registrati incidenti causati da bici condotte da adulti o ragazzi. “Sarà un’azione di controllo e prevenzione che precede le sanzioni – commenta il Vicesindaco Aldo Sergio Leggio – vogliamo tutelare chi va a piedi in centro e deve potersi muovere in totale sicurezza”.