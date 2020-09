Carmelo Gasparo porta in giro il Ct Capo d’Orlando

Doppia positiva esperienza per il giovanissimo Carmelo Gasparo che, seguuto dall’infaticabile papà Salvatore, ha partecipato a due importanti tornei a livello under 13. Anzitutto di assoluto prestigio l’avere acquisito il diritto ai campionati italiani di categoria a Carpena e dunque di essere tra i migliori 64 under 13 della penisola. Poi l’esperienza al torneo internazionale di Pescara che ha permesso a Gasparo jr di proseguire il percorso di crescita anche se una volta ancora più che il gap tecnico ha pagato quello fisico che a questa età è fondamentale. In ogni caso un ulteriore passo verso l’élite per il portacolori del Circolo Tennis Capo d’Orlando che nel frattempo, sui due campi di contrada Muscale, ospita il torneo Open, giunto alle battute conclusive.