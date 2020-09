Combattere la fibromialgia, domani convegno a Patti

“Fibromialgia, approccio multidisciplinare per conoscere e combattere con fiducia la sindrome di Atlante” è il tema del convegno che domani, sabato 12 settembre, si terrà all’auditorium San Francesco di Patti a partire dalle ore 9. L’evento, organizzato dal Provider ECM “AV Eventi e Formazione”, è rivolto a medici, biologi, psicologi e fisioterapisti che, con la partecipazione, otterranno 5 crediti formativi. Anche l’Ordine degli Avvocati di Patti ha patrocinato l’evento accordando il riconoscimento di 1 credito formativo ordinario.

La fibromialgia è una patologia caratterizzata da dolori muscolari diffusi associati ad affaticamento, rigidità, problemi di insonnia, di memoria e alterazioni dell’umore. Anche se non esiste una vera cura per questo problema, sia i farmaci, sia un approccio mirato al rilassamento e alla riduzione dello stress possono aiutare ad alleviare i sintomi.

All’incontro, moderato dall’avvocato Tiziana Ceraolo, interverranno: dott. Giuseppe Roberto Farina (Reumatologo); dott. Marco Cottone (Fisioterapista e Osteopata); dottoressa Antonella Beneficio (Psicologa e Psicoterapeuta); dottoressa Simona Mosca (Psicologa e Psicoterapeuta); dott. Mauro Giulietti (Specialista in malattie del fegato e del ricambio); dott. Umberto Gatani (Chinesiologo e Biologo nutrizionista); dott. Enzo Russo (Specialista in Medicina Nucleare e Osteoporosi); dottoressa Nunzia Giaimis (referente regionale Comitato Fibromialgici Uniti Italia – Sezione Messina) e avvocato Emiliano Amadore (Avvocato libero professionista del Foro di Patti e presidente dell’Associazione Previdenzialisti Pattesi).