Coronavirus: in Sicilia 104 nuovi positivi, 11 sono migranti

Rimangono in linea i dati dei nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati 104 (ieri 106). Di questi 11 sono migranti che si trovano a bordo della nave quarantena Azzurra, in rada al porto di Augusta. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Salgono in totale a 5136 i positivi dall’inizio della pandemia in Sicilia mentre attualmente sono 1706 di cui 112 ricoverati in ospedale, 17 in terapia intensiva (-1 rispetto alla giornata di ieri), 1577 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 3.141 (+1) mentre i decessi sono fermi, fortunatamente, a 289.