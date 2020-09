Il Città S.Agata scalda i motori per la serie D a suon di amichevoli

Mentre la lega sicula dirama i suoi calendari ed in coppa Italia di Eccellenza l’Igea vince 2-1 in volata ad Acquedolci ipotecando il secondo turno, in D buon test per il Città di Sant’Agata che al Fresina in un allenamento congiunto supera con il punteggio di 5-1 il Rocca Acquedolcese. A prescindere da ciò che è stato il risultato finale, la partita è servita a mister Ferrara per far mettere minuti importanti nelle gambe alla squadra e visionare alcuni nuovi giovani che da qualche giorno sono in prova. Fino a sabato la squadra continuerà a svolgere una doppia seduta giornaliera divisa tra la Wellnext ed il Fresina. A Cicirello e compagni verranno poi concessi 2 giorni di riposo con gli allenamenti che riprenderanno martedì pomeriggio e saranno previste solo 2 doppie sedute. Per quanto riguarda invece la prossima gara amichevole, il Città di Sant’Agata dovrebbe svolgerla giovedì 17 contro un team ancora da definire. Intanto oggi è arrivata la comunicazione che l’edizione della Coppa Italia 2020/21 che doveva prendere il via domenica 20 settembre, non verrà disputata, mentre è stato confermato l’inizio del campionato per la domenica successiva. Tornando alla partita odierna, per la cronaca dobbiamo registrare la doppietta di Perkovic, i rigori realizzati da Abayian e Costa e la rete di Marcellino. Per il Rocca Acquedolcese a trovare la via del gol è stato Iuculano dagli undici metri. “E’ stato un buon test – esordisce Ferrara- che mi è servito per far fare minutaggio ai ragazzi. Non posso pretendere che siano brillanti, perchè stiamo lavorando molto e duramente. Sono comunque contento di come la squadra sta rispondendo. Queste partite inoltre mi servono per visionare i ragazzi che abbiamo in prova”.

Angelo Giallombardo