Nuova ordinanza di Musumeci: stop quarantena per chi arriva dai “paesi a rischio”

Il Governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci ha firmato una nuova ordinanza per controllare l’emergenza coronavirus. Con questo nuovo documento la Regione annulla così l’obbligo di quarantena per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta o Spagna.

Tuttavia, restano in vigore le misure contenute nell’ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 che regolano l’ingresso nel territorio nazionale per chi arriva dai Paesi considerati più a rischio.

In sostanza, secondo quanto previsto dal governo, chi entra in Italia da Croazia, Grecia, Malta o Spagna non solo per un soggiorno ma anche per un semplice transito, deve fare il test tampone per accertare o meno il contagio da Sars-Cov-2.

I passeggeri hanno l’obbligo di presentare al vettore (o comunque a chiunque sia deputato a fare i controlli sulle attestazioni), i risultati del tampone, a cui si sono sottoposti 72 ore prima dell’arrivo, e che deve avere esito negativo. Inoltre c’è l’obbligo di effettuare il test al momento dell’arrivo in aeroporto, nel porto o nell’area di confine, oppure, entro 48 ore dall’arrivo in Italia, presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

Tutti coloro i quali arrivano da Croazia, Grecia, Malta o Spagna sono obbligati a comunicare, una volta in Italia, il loro arrivo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Nel caso in cui insorgano sintomi riconducibili al Covid-19 c’è l’obbligo di segnalarlo alle aziende sanitarie attraverso i numeri telefonici dedicati e di sottoporsi, secondo le determinazioni all’isolamento.