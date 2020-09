Investito mentre attraversa la strada, muore un 64enne a Giammoro

Incidente mortale la notte scorsa nella popolosa frazione di Giammoro, a Pace del Mela. A perdere la vita il 64enne Antonio Maggio, originario di Barcellona Pozzo di Gotto.

Aveva trascorso la serata con amici e parenti in un ristorante e poco dopo la mezzanotte, finito di cenare, stava attraversando la Statale 113 per raggiungere la sua auto parcheggiata sul lato opposto della carreggiata, quando è stato preso in pieno da una Peugeot guidata da un giovane del luogo ed è morto sul colpo.

L’investitore è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Milazzo che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. A quanto pare, l’investitore si era fermato per soccorrere l’uomo ma sarebbe stato costretto, successivamente, ad allontanarsi per le intemperanze dei parenti. La Statale 113 è rimasta chiusa al traffico fino alle quattro di stamattina.