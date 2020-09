Omicidio colposo, medico condannato

Il giudice di Patti ha condannato, in primo grado, il medico Maria Gabriella Dongarrà a 2 anni e 4 mesi per omicidio colposo nell’ambito del processo per la morte di Sharon Manasseri, una bimba di due anni deceduta nel 2014 nell’ospedale di Sant’Agata di Militello. La piccola era stata accompagnata dalla madre Giuseppina Gullia e dal padre, Giovanni Manasseri, per disturbi allo stomaco e perché vomitava. Ricoverata, è morta poche ore dopo per un’occlusione intestinale. La Procura ritiene che, con esami più accurati, la bimba avrebbe potuto essere salvata, ma il medico non avrebbe eseguito gli esami necessari. I genitori dopo la morte della figlia avevano presentato una denuncia alla polizia. Dopo 6 anni la sentenza di primo grado. La famiglia della bambina è difesa dagli avvocati Salvatore Caputo e Giuseppe Serafino.