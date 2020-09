In Sicilia 61 nuovi positivi

Sono 61 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, ben 17 in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. C’è da sottolineare che i tamponi effettuati (2726) sono poco più della metà di quelli della giornata precedente (4002). Quindi diminuiscono i tamponi e purtroppo salgono i nuovi contagi.

Dei 61 soltanto tre sono migranti: due a Ragusa e uno a Siracusa. Attualmente i positivi sono 1793 di cui 120 ricoverati in ospedale, 17 in terapia intensiva e 1656 in isolamento domiciliare. Salgono a 3158 i guariti mentre i deceduti sono 290 (+1) anche se quest’ultimo numero, inevitabilmente, sarà destinato ad aumentare a causa delle vittime registrate nelle ultime ore presso gli ospedali Cervello e Villa Sofia e che non sono state ancora riportate nel bollettino.