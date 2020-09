Coronavirus: 65 casi positivi in Sicilia

Sono 65 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, quattro in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Dei 61 sei sono migranti, tutti nell’hotspot da Lampedusa. Attualmente i positivi sono 1842 persone di cui 136 ricoverati in ospedale, 16 in terapia intensiva e 1690 in isolamento domiciliare. Salgono a 3172 i guariti, mentre i deceduti sono 292. Dei 65 nuovi positivi, 4 ad Agrigento, 9 a Catania, 43 a Palermo di cui 6 migranti, 3 a Siracusa, 6 a Trapani. Nel conteggio anche due casi segnalati, ma in meno, ad Enna, probabilmente per un’errata rilevazione precedente.