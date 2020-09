Un’infiorata artistica a Terme Vigliatore: il “Giudizio Universale” di Umberto Cipriano

A Terme Vigliatore, in occasione della festa patronale dedicata a Maria Santissima delle Grazie, 13-14-15 settembre, la scalinata del paese é stata trasformata da un tripudio di colori, simile ad un grande arazzo narrativo dal profondo significato spirituale. Artefice un 26enne del luogo, Umberto Cipriano, il quale ha riprodotto fedelmente il “Giudizio Universale”, affresco di Michelangelo Buonarroti, realizzato tra il 1535 e il 1541 nella Cappella Sistina. L’opera raffigura il Cristo Giudice e la Madonna, circondati da Profeti, Patriarchi, Apostoli e Santi (alcuni di essi con gli strumenti del loro martirio), nel momento della parusia. Cristo resuscita i morti e chiama con sé in Paradiso i “giusti” ordinando agli angeli di far scendere i “dannati” nell’inferno. L’opera è stata anche arricchita da alcuni effetti luminosi visibili dopo il tramonto rendendo l’atmosfera ancora più magica. Un connubio tra arte, passione e devozione che per il 10° anno consecutivo ha stupito l’intera comunità. e sta attirando diversi visitatori provenienti anche dai paesi limitrofi.