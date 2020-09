Viviana scrisse al papà: “Vorrei scappare da tutto”

“Certe volte vorrei scappare da tutto”. Alla fine della lettera scritta da Viviana Parisi al padre c’è espresso tutto il malessere, il sentimento di frustrazione e ansia che accompagnava la dj ritrovata morta nelle campagne di Caronia lo scorso agosto. La lettera, dove però trova spazio anche il grande amore nutrito verso il figlio Gioele, è stata letta durante la prima puntata della nuova stagione Quarto Grado, la trasmissione di informazione di Rete 4.

Ecco il testo integrale della lettera:

“Caro papà, ieri, dopo che ci siamo sentiti sono andata in confusione. Mi sono sentita non bene dentro. Questo malessere che ho dentro spesso mi porta a parlare e a sfogarmi con le persone a cui voglio bene. Spesso mi succede, come ti ho detto, di avere paura di stare in ansia, di svegliarmi presto, di andare in bagno, di sentirmi inferiore ad altre persone e di essere stanca di essere giudicata. Ho avuto paura e ho preso dei medicinali come mi hanno prescritto i medici. Mi succede di stare bene con le persone a cui voglio bene e alle volte no. Vorrei stare da sola con me. Ho momenti, quando esco di casa, in cui mi sento bene altri no, ma se penso al mio dolce bambino divento forte come sono sempre stata. Ho sempre pensato a lui, ho fatto il mio dovere di mamma e casalinga, per seguirlo passo passo. È un periodo della mia vita che non mi sembra reale, voglio solo il bene per me e per le persone che mi circondano. Perché conosco l’amore e vorrei essere accompagnata solo dall’amore, che nella mia vita mi ha sempre circondata. Mi sento debole, confusa, alle volte vorrei solo scappare da tutto”.