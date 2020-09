Igea unica messinese nella coppa Italia di Eccellenza

Il calcio dilettantistico siciliano ha chiuso la sua preseason con il primo turno di Coppa Italia che dal prossimo fine settimana lascerà lo spazio ai campionati di Eccellenza e Promozione. Gli esiti delle prime sfide ufficiali hanno premiato Igea 1946, S.S. Milazzo, Atletico Messina, Sinagra, Rocca Acquedolcese, Città di Taormina, Gioiosa, Pro Falcone, Castelluccese, Messana. Nella Coppa di Eccellenza (16′) Jonica S.Teresa Riva-Giarre 2-2 (and. 1-4), Igea-Acquedolci 3-1 (2-1) con reti di Nellar (A), La Rosa, Nellar (aut.), Genovese.

Nei 32′ della Coppa di Promozione Nuova Azzurra Barcellona-Atletico Messina 1-2 (2-2 and.) gol di Marcini (NA), Princi (rig.) e Lo Presti; Messana-Valdinisi 4-2 (1-1) gol di Riposo (V), tripletta di Mondello, Ghartey (V), Casella (rig.); Real Aci-Città di Taormina 2-2 (0-2) sul neutro di Biancavilla con reti di Tola e Sottile per gli ospiti, Prati e Denis Castorina per gli etnei; Gioiosa-Due Torri 2-0 (2-1) gol di Sidoti e Oddo; Stefanese-Castelluccese 0-2 (0-4) reti di Santo Salerno e Mazouf; S.S. Milazzo-Gescal Messina 3-2 (2-2) con gol del 43enne Matinella, Rasà e Trimboli nel finale per i mamertini, La Rocca e Zappalà per il momentaneo pari dei peloritani; Santangiolese-Sinagra 0-1 (1-1) zampata di Liuzzo; Nuova Rinascita Patti-Pro Falcone 0-2 (0-0) reti dell’ex Adamo e Di Salvo; Acquedolcese Rocca-Torrenovese 3-1 (6-0) gol di Calabrese, Bontempo, Occhiuto (T) e Iuculano (rig.).