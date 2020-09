Messina: evade dai domiciliari, 26enne arrestato dai Carabinieri

Questa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, il 26enne V. P., già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di evasione.

Nel corso della nottata, a seguito della segnalazione di allarme pervenuta dal braccialetto elettronico applicato al giovane, una pattuglia del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Messina si è recata presso il luogo di detenzione di V.P. constatando che lo stesso si era allontanato dal domicilio senza alcuna autorizzazione. Immediatamente sono scattate le ricerche per rintracciarlo, allertando, attraverso la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri, le pattuglie impiegate sul territorio. Le ricerche, sono state effettuate nell’area intorno all’abitazione e nei luoghi abitualmente frequentati da V.P. e, poco dopo, il giovane è stato rintracciato dai militari dell’Arma mentre si aggirava in via Alessi nel rione di Fondo Fucile ed arrestato in flagranza di reato per evasione.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato ristretto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo. Nella mattinata odierna, è stato condotto presso il Tribunale di Messina ove, all’esito dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto dei Carabinieri disponendo il ripristino della misura degli arresti domiciliari.